Ряд городов на Украине могут остаться без отопления с 1 февраля

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В «Нафтогазе Украины» заявили, что 30 городов страны могут остаться частично или полностью без отопления из-за того, что отвечающие за данный вопрос предприятия не выполняют требования по расчётам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО).
Ряд городов на Украине могут остаться без отопления с 1 февраля
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

«Ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно оповестила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчётов во избежание прекращения газоснабжения», — указывается в заявлении.

В «Нафтогазе» уточнили, что по состоянию на 23 января таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо выплатить более 454 млн гривен.

В ноябре 2019 года правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

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