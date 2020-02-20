Минск поблагодарил Москву за эвакуацию белорусов из КНР

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию белорусов из Китая в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции.

«Сергей Румас от имени правительства Беларуси выразил слова благодарности российской стороне за помощь в эвакуации 5 февраля 2020 года спецрейсом Министерства обороны Российской Федерации 10 белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики в связи с эпидемией коронавируса нового типа», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского правительства.

Отмечается, что Румас выразил Мишустину признательность за размещение белорусов в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» Тюменской области.

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные.