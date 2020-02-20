Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.

В беседе с радио Sputnik Рожанковский назвал некорректной привязку экономических показателей двух стран. По его словам, валовый продукт Украины, даже в составе СССР, всегда был кратно меньше аналогичных данных по Польше.

«Польша выпускает большое количество самой разнообразной продукции лёгкой и тяжёлой промышленности, и аграрное развитие этой страны выше, чем у Украины, как бы это печально ни звучало», — отметил эксперт.

Как считает Рожанковский, Киеву нужно заниматься не структурными реформами, а восстановлением производства.

Ранее сообщалось, что эксперты МВФ приступили к работе в Киеве.

В 2019 году политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.