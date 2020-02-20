Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
- Reuters
В беседе с радио Sputnik Рожанковский назвал некорректной привязку экономических показателей двух стран. По его словам, валовый продукт Украины, даже в составе СССР, всегда был кратно меньше аналогичных данных по Польше.
«Польша выпускает большое количество самой разнообразной продукции лёгкой и тяжёлой промышленности, и аграрное развитие этой страны выше, чем у Украины, как бы это печально ни звучало», — отметил эксперт.
Как считает Рожанковский, Киеву нужно заниматься не структурными реформами, а восстановлением производства.
Ранее сообщалось, что эксперты МВФ приступили к работе в Киеве.
В 2019 году политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.