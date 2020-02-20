Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

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Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
  • Reuters

В беседе с радио Sputnik Рожанковский назвал некорректной привязку экономических показателей двух стран. По его словам, валовый продукт Украины, даже в составе СССР, всегда был кратно меньше аналогичных данных по Польше.

«Польша выпускает большое количество самой разнообразной продукции лёгкой и тяжёлой промышленности, и аграрное развитие этой страны выше, чем у Украины, как бы это печально ни звучало», — отметил эксперт.

Как считает Рожанковский, Киеву нужно заниматься не структурными реформами, а восстановлением производства.

Ранее сообщалось, что эксперты МВФ приступили к работе в Киеве.

В 2019 году политолог, бывший советник экс-президентa Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН предупредил о возможном отказе МВФ от финансирования Киева.

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