Белстат озвучил данные переписи населения Белоруссии

Председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь (Белстата) Инна Медведева сообщила, что, согласно первым данным проведённой в 2019 году в Белоруссии переписи населения, в стране проживают более 9,4 млн человек.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По её словам, численность населения по сравнению с текущим учётом уменьшилась на 41 тыс. человек, или на 0,4%.

Согласно данным переписи, городское население республики составляет 7 млн 299 тыс. 989 человек (77,5%), сельское — 2 млн 113 тыс. 457 человек (22,5%).

В Минске проживают более 2 млн человек.

«У нас были четыре Аллы Борисовны Пугачёвы, немало человек, возраст которых превышал 120 лет. Мы все такие случаи вычищали. Часто оказывалось, что люди просто неправильно указывали год рождения. Все повторы, ошибки исключили», — отметила Медведева.

Ранее глава Росстата Павел Малков в беседе с ФАН рассказал о трендах цифровизации переписи населения в России и Белоруссии.