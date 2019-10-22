В Росстате рассказали о трендах цифровизации переписи населения в России и Белоруссии

Короткая ссылка
Глава Росстата Павел Малков в беседе с ФАН рассказал о трендах цифровизации переписи населения в России и Белоруссии.
В Росстате рассказали о трендах цифровизации переписи населения в России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Белоруссия одна из первых на постсоветском пространстве провела в этом году цифровую перепись. Интернет-этап завершился, стартовала перепись стандартными способами. Мы к этому процессу присоединимся через год», — заявил он.

По его словам, российской стороне интересно буквально всё — технологии, с помощью которых производится сбор и обработка данных, программные продукты, цифровые карты, ситуационный центр.

«Это ровно то же самое, что мы планируем применять у себя в 2020 году, эта практика для нас бесценна», — сказал Малков.

Он отметил, что в ближайшие дни в Росстате обсудят интересные инновации, предложения и посмотрят, насколько они применимы в России.

«Цифровые технологии дают нам больший охват населения и намного более быстрые, качественные и глубокие аналитические результаты», — добавил Малков.

Ранее сообщалось, что 52% россиян заявили о готовности пройти перепись населения онлайн.

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить