СМИ: 52% россиян заявили о готовности пройти перепись населения онлайн

Короткая ссылка
Большинство россиян (52%) заявили о готовности пройти перепись населения онлайн в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого компанией Ipsos Comcon по заказу Росстата.
СМИ: 52% россиян заявили о готовности пройти перепись населения онлайн
  • РИА Новости

В зависимости от отношения к переписи специалисты разделили респондентов на четыре основные категории. Самая многочисленная (52%) уже принимала участие в таком мероприятии и готова повторить этот опыт.

Ещё 22% ни разу не участвовали, но хотели бы. 9% опрошенных не намерены принимать участие в переписи. Ещё 17% заявили, что уже переписывались, но сомневаются, стоит ли делать это снова.

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года.

Ранее в Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить