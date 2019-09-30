СМИ: 52% россиян заявили о готовности пройти перепись населения онлайн

Большинство россиян (52%) заявили о готовности пройти перепись населения онлайн в 2020 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого компанией Ipsos Comcon по заказу Росстата.

В зависимости от отношения к переписи специалисты разделили респондентов на четыре основные категории. Самая многочисленная (52%) уже принимала участие в таком мероприятии и готова повторить этот опыт.

Ещё 22% ни разу не участвовали, но хотели бы. 9% опрошенных не намерены принимать участие в переписи. Ещё 17% заявили, что уже переписывались, но сомневаются, стоит ли делать это снова.

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года.

Ранее в Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти.