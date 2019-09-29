В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения
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- РИА Новости
«Мы говорим про то, что это будет первая цифровая перепись в России... У нас переписчики пойдут уже не с бумажными переписными листами, которые потом ещё надо отсканировать, внести их в базу данных, они уже пойдут с планшетами», — приводит РИА Новости слова главы Росстата Павла Малкова.
Он также заявил, что в ходе переписи будут использоваться большие данные: информация операторов мобильной связи, а также административные данные органов власти. Обрабатывать полученные результаты будут в новой цифровой аналитической платформе «Население».
Ранее Росстат сообщил, что средний возраст жителя России составил 40,02 года.