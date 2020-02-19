В Госдуме оценили идею США развивать «демократические ценности» на Украине

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Анна Лушникова
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT планы Соединённых Штатов воспитывать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развивать «демократические ценности».
В Госдуме оценили идею США развивать «демократические ценности» на Украине
  • РИА Новости

«Как известно, Украина ещё с 2014 года находится под внешним управлением США. Тут уже поздно говорить о каком-то вмешательстве, оно носит систематический характер. Что касается направленности данного проекта на молодёжь, я думаю, что Евросоюзу просто нужна дешёвая рабочая сила», — считает депутат.

Морозов также отметил, что украинская экономика «находится в глубоком пике из-за разрыва экономических связей с Россией».

«Поэтому работы всё меньше, а зарплаты всё ниже. Безусловно, молодым людям приходится ехать на заработки. А европейцы, в свою очередь, хотят, чтобы украинцы с уважением относились к порядкам, установленным в Европе и разделяли европейские ценности. Но я бы призвал украинцев относиться к этому с осторожностью», — сказал он.

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию планирует выделить $38 млн на воспитание у молодёжи Украины чувства ответственности за европейское будущее страны и развитие «демократических ценностей». 

Уточняется, что данная программа направлена на молодых людей в возрасте от десяти до 35 лет.

Подробности — в материале RT.

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