В Совфеде оценили план США развивать «демократические ценности» на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT планы Соединённых Штатов воспитывать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развивать «демократические ценности».

«Эти средства будут вкладываться не в воспитание европейских ценностей, чувства справедливости и демократии. С их помощью молодому поколению Украины будут прививаться антироссийские настроения. Вся работа ведётся на противопоставлении. Хотя все эти ценности подвергаются очень большому сомнению даже в Европе», — сказал он.

По словам Цекова, Соединённые Штаты не могут открыто сказать о целях, на которые выделяют такие большие суммы.

«Такая политика в отношении Украины — продолжение всего того, что американцы делали на протяжении всех лет её независимости. Тем не менее эта их работа уже начинает давать сбой. На Украине начинают понимать, что они нужны Америке только для борьбы с Россией, как некий буфер, территория», — заключил сенатор.

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию планирует выделить $38 млн на воспитание у молодёжи Украины чувства ответственности за европейское будущее страны и развитие «демократических ценностей».

Уточняется, что данная программа направлена на молодых людей в возрасте от десяти до 35 лет.

Подробности — в материале RT.