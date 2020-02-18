В Госдуме прокомментировали запрет фильма «Восемь первых свиданий» на Украине

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала запрет фильма «Восемь первых свиданий» на Украине.
В Госдуме прокомментировали запрет фильма «Восемь первых свиданий» на Украине
  • 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ (2012) / © kino-teatr.ru

В беседе с ФАН она заявила, что это «глупость несусветная».

«Если кто-то там чего-то кому-то сказал, то уже и произведение искусства давайте будем делать недоступным для зрителей. А мало ли что сказал великий художник или скульптор где-то кому-то на какой-то встрече?» — сказала она.

Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино в 2019 году запретило показ и распространение фильма, в котором снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идёт о фильме «Восемь первых свиданий», где вместе с Зеленским снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесённая в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить