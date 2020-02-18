Госкино Украины запретило в 2019 году фильм с участием Зеленского
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Об этом сообщает Интерфакс.
Речь идёт о фильме «Восемь первых свиданий», где вместе с Зеленским снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесённая в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.
Уточняется, что Зеленский также является одним из продюсеров и сценаристов этой кинокартины.
Помимо этого, Госкино запретило ещё четыре фильма, два из которых иностранные — «Мачете» и «Сорванцы из Тимпельбаха». Они были запрещены, так как в первой кинокартине снялся актёр Стивен Сигал, а во второй — Жерар Депардье.
В июне 2019 года Минкультуры Украины исключило актёра Фёдора Добронравова из списка лиц, «угрожающих национальной безопасности» страны.