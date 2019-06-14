Минкультуры Украины исключило Фёдора Добронравова из чёрного списка

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Министерство культуры Украины опубликовало обновлённый список лиц, «угрожающих национальной безопасности» страны.
Минкультуры Украины исключило Фёдора Добронравова из чёрного списка
  • РИА Новости

В данном реестре значатся 147 человек. При этом в списке отсутствует имя российского актёра Фёдора Добронравова.

«По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться», — отметили в ведомстве.

Ранее Апелляционный административный суд признал противоправным запрет демонстрации на Украине телевизионного сериала «Сваты». 

В ноябре 2017 года представитель украинского Госкино заявил, что прокатное удостоверение сериала «Сваты» на Украине будет аннулировано после попадания актёра Фёдора Добронравова в «чёрный список» Министерства культуры.

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