Минкультуры Украины исключило Фёдора Добронравова из чёрного списка

Министерство культуры Украины опубликовало обновлённый список лиц, «угрожающих национальной безопасности» страны.

В данном реестре значатся 147 человек. При этом в списке отсутствует имя российского актёра Фёдора Добронравова.

«По мере поступления в Министерство культуры от Службы безопасности Украины обращений по расширению перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, информация на сайте будет обновляться», — отметили в ведомстве.

Ранее Апелляционный административный суд признал противоправным запрет демонстрации на Украине телевизионного сериала «Сваты».

В ноябре 2017 года представитель украинского Госкино заявил, что прокатное удостоверение сериала «Сваты» на Украине будет аннулировано после попадания актёра Фёдора Добронравова в «чёрный список» Министерства культуры.