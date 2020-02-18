Эксперт оценила внесение Вольфганга Ишингера в базу «Миротворец»

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала внесение председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в украинскую базу «Миротворец».

По её мнению, Ишингер вряд ли ожидал такой реакции на свои действия.

«Я думаю, что этот человек сильно расстроен не будет, хотя, вероятно, будет неприятно удивлён и немного обескуражен. Поскольку Европа пытается делать вид, что поддерживает Украину, и, возможно, даже считает, что исходит при этом из неких лучших побуждений. И в итоге руку дающего Украина ожидаемо кусает», — отметила Наталья Макеева в беседе с радио Sputnik.

Ранее стало известно, что Ишингер был включён в базу «Миротворец» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».