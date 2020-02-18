Глава Мюнхенской конференции внесён в базу сайта «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был внесён в базу украинского сайта «Миротворец».

В сообщении на сайте отмечается, что Ишингер был включён в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Уточняется, что он также является соавтором плана «Двенадцать шагов к большей безопасности Украины и Евроатлантического региона».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованный 14 февраля на сайте Мюнхенской конференции план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евроатлантического региона.