Аваков заявил о необходимости принять закон о коллаборантах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что до начала процесса «деоккупации» и перехода отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль украинских властей Верховная рада должна принять закон о коллаборантах.

«Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — заявил Аваков в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как передаёт Интерфакс-Украина, глава МВД Украины отметил, что к ответственности не могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти.

Ранее Аваков заявил, что украинская сторона не рассматривает идею о совместном патрулировании границы с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что у украинских властей не получится «додавить Донбасс».