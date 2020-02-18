Аваков заявил о необходимости принять закон о коллаборантах
- РИА Новости
«Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах», — заявил Аваков в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Как передаёт Интерфакс-Украина, глава МВД Украины отметил, что к ответственности не могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти.
Ранее Аваков заявил, что украинская сторона не рассматривает идею о совместном патрулировании границы с представителями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что у украинских властей не получится «додавить Донбасс».