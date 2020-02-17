Украина продаст три убыточных морских порта в Чёрном море

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Три государственных морских порта Украины с выходом к Чёрному морю внесены в список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности. Об этом сообщил Фонд госимущества Украины (ФГИ) в Facebook.
Украина продаст три убыточных морских порта в Чёрном море
  • © Serguei Fomine/Global Look Press
  • globallookpress.com

Как отмечается, речь идёт о портах «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск».

По данным фонда, они являются крайне убыточными для государства и не имеют средств на полную выплату зарплаты сотрудникам.

«Наша задача — найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное — работников портов», — говорится в сообщении.

Ранее украинское правительство утвердило перечень энергетических и оборонных предприятий страны, которые не разрешено приватизировать.

Среди них «Энергоатом», «Укрэнерго», «Антонов».

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