В Совфеде оценили претензии «Нафтогаза» из-за активов в Крыму

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Сенатор Олег Морозов прокомментировал претензии «Нафтогаза» по возмещению ущерба в $8 млрд из-за потери активов в Крыму.
В Совфеде оценили претензии «Нафтогаза» из-за активов в Крыму
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В беседе с ФАН он отметил, что после референдума полуостров является частью России, поэтому все разговоры о компенсации за Крым бессмысленны.

«Украина будет и дальше пытаться всячески нам насолить, требовать компенсаций. Но мы будем на это реагировать однозначно: Крым — часть Российской Федерации. И только так мы будем к этому относиться», — подчеркнул Олег Морозов.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» в рамках процесса в третейском суде в Гааге оценила почти в $8 млрд ущерб от потери активов в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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