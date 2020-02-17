На границе Украины поймали «гражданина СССР»
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, инцидент произошёл в пункте пропуска «Кучурган» Белгород-Днестровского пограничного отряда в Одесской области.
Нарушитель попытался пройти границу со стороны Молдавии и отказался выполнять требования пограничников.
«Он обвинил украинских пограничников в государственной измене, правда, по законодательству СССР, и призвал их переходить на сторону Советского Союза», — отмечает погранслужба.
«Гражданин СССР» был задержан и получил запрет на въезд на Украину сроком на три года.