Лукашенко рассказал об угрозах на границе Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Лукашенко рассказал об угрозах на границе Белоруссии
  • Reuters

«К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше... Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Минск рассчитывает на более широкую поддержку и содействие Европейского союза и России в укреплении безопасности на границе.

«Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недёшево. Мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза: это наша общая граница с Российской Федерацией», — отметил он.

Также Лукашенко утвердил решение об охране государственной границы органами пограничной службы в 2020 году.

Ранее США передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы с Украиной в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.

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