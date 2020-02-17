Лукашенко рассказал об угрозах на границе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.

«К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше... Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Минск рассчитывает на более широкую поддержку и содействие Европейского союза и России в укреплении безопасности на границе.

«Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недёшево. Мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза: это наша общая граница с Российской Федерацией», — отметил он.

Также Лукашенко утвердил решение об охране государственной границы органами пограничной службы в 2020 году.

Ранее США передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы с Украиной в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике.