США передали Белоруссии оборудование для охраны границы
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«На участке пограничного поста «Наровля» состоялась официальная церемония передачи белорусским пограничникам оборудования, предоставленного Министерством энергетики США», — говорится в сообщении на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Отмечается, что Минэнерго США с 2013 года предоставляет техническую помощь белорусской стороне в рамках реализации проекта «Укрепление потенциала в сфере обнаружения, противодействия и пресечения незаконного оборота радиоактивных материалов на государственной границе Республики Беларусь».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем США Майком Помпео отметил опыт сотрудничества спецслужб двух стран.
По его словам, на границе с Белоруссией были задержаны злоумышленники, «которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада».