Лукашенко рассказал о сотрудничестве спецслужб Белоруссии и США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем США Майком Помпео отметил опыт сотрудничества спецслужб двух стран.
Лукашенко рассказал о сотрудничестве спецслужб Белоруссии и США
  • Reuters

«Мы с вами очень давно знакомы, к сожалению заочно. В бытность вашей работы в прежней должности (главой ЦРУ), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд совместных мероприятий по линии наших спецслужб в борьбе против терроризма, торговли людьми. Мы провели несколько очень серьёзных операций по противодействию распространению ядерных элементов», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что на границе с Белоруссией были задержаны злоумышленники, «которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада».

Также Лукашенко в беседе с госсекретарём США Майком Помпео пошутил о «белорусской диктатуре».

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