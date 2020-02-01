Лукашенко рассказал о сотрудничестве спецслужб Белоруссии и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем США Майком Помпео отметил опыт сотрудничества спецслужб двух стран.

«Мы с вами очень давно знакомы, к сожалению заочно. В бытность вашей работы в прежней должности (главой ЦРУ), я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд совместных мероприятий по линии наших спецслужб в борьбе против терроризма, торговли людьми. Мы провели несколько очень серьёзных операций по противодействию распространению ядерных элементов», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что на границе с Белоруссией были задержаны злоумышленники, «которые перемещали через границу ядерные материалы в сторону Запада».

Также Лукашенко в беседе с госсекретарём США Майком Помпео пошутил о «белорусской диктатуре».