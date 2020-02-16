Главы МИД Белоруссии и Саудовской Аравии провели встречу

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «позитивно оценили развитие двустороннего диалога и взаимодействия».

В ходе переговоров были «достигнуты договорённости о проведении в ближайшей перспективе заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также об обмене визитами различного уровня», «предметно были обсуждены возможности расширения взаимодействия по ряду направлений, в том числе в энергетической, цифровой и сельскохозяйственной сферах».

В январе белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией, которые могут поставить необходимое количество нефти.