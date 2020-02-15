В ДНР назвали число переданных Киеву пленных с начала конфликта
- Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова / © Валерий Мельников
- РИА Новости
«С 2014 года мы провели 35 процедур обмена удерживаемыми лицами», — цитирует РИА Новости Морозову.
Она сообщила, что Киеву «было передано 762 человека, и около 100 человек было передано в ходе небольших обменов и отпущено в качестве жестов доброй воли в одностороннем порядке», в свою очередь, «на территорию ДНР было передано 869 сторонников республики».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе.