В ДНР назвали число переданных Киеву пленных с начала конфликта

Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что ДНР передала Киеву более 800 пленных в ходе обменов с начала конфликта в Донбассе.

«С 2014 года мы провели 35 процедур обмена удерживаемыми лицами», — цитирует РИА Новости Морозову.

Она сообщила, что Киеву «было передано 762 человека, и около 100 человек было передано в ходе небольших обменов и отпущено в качестве жестов доброй воли в одностороннем порядке», в свою очередь, «на территорию ДНР было передано 869 сторонников республики».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе.