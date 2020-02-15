В ДНР назвали число переданных Киеву пленных с начала конфликта

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Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что ДНР передала Киеву более 800 пленных в ходе обменов с начала конфликта в Донбассе.
В ДНР назвали число переданных Киеву пленных с начала конфликта
  • Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова / © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«С 2014 года мы провели 35 процедур обмена удерживаемыми лицами», — цитирует РИА Новости Морозову.

Она сообщила, что Киеву «было передано 762 человека, и около 100 человек было передано в ходе небольших обменов и отпущено в качестве жестов доброй воли в одностороннем порядке», в свою очередь, «на территорию ДНР было передано 869 сторонников республики».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе.

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