Зеленский сообщил о создании фонда восстановления Донбасса
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«Мы не ждём и уже работаем над этими вопросами. Для этого мы впервые создали на Украине фонд мирового уровня», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, приоритетными направлениями фонда будет работа с местным бизнесом, преодоление последствий войны, а также работа с незащищёнными слоями населения.
При этом фонд будет управляться Всемирным банком, офисом президента Украины и кабмином.
Зеленский добавил, что в Киеве также планируют создать «министерство по этим вопросам в ближайшее время».
Ранее Зеленский выразил уверенность, что за пять лет его президентства удастся завершить конфликт в Донбассе.