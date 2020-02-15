Зеленский обсудил с главой МВФ экономику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой украинскую экономику.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике... Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружеские», — написал он.

Наша зустріч з @KGeorgieva була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з @IMFNews змістовний, а стосунки дружні @MunSecConfpic.twitter.com/vB2o71naj3 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2020

Ранее в МВФ рассказали о продолжающемся диалоге с Украиной о финансовой помощи.