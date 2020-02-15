Зеленский обсудил с главой МВФ экономику Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой украинскую экономику.
Зеленский обсудил с главой МВФ экономику Украины
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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике... Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружеские», — написал он.

Ранее в МВФ рассказали о продолжающемся диалоге с Украиной о финансовой помощи.

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