Пашинян назвал ЕС главным партнёром Армении по реформам

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях конференции по безопасности в Мюнхене назвал Евросоюз главным партнёром его страны в вопросе реформ.
Пашинян назвал ЕС главным партнёром Армении по реформам
  • Reuters

«ЕС стал нашим главным партнёром по продвижению повестки реформ. Я очень рад, что мы смогли сформировать насыщенную повестку по стратегии борьбы с коррупцией, а также реформированию судебной системы», — приводит ТАСС слова Пашиняна.

Он отметил, что для Армении крайне важна политическая, консультативная и финансовая поддержка ЕС.

Ранее Пашинян допустил, что встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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