Пашинян допустил возможность встречи с Алиевым в Мюнхене

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.
Пашинян допустил возможность встречи с Алиевым в Мюнхене
  • Reuters

«В настоящий момент такой договорённости нет, однако я не исключаю такую возможность, мы обсуждаем такую возможность», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Пашинян добавил, что позитивно оценивает подобного рода встречи, особенно учитывая тот факт, что он вместе с Алиевым и главой непризнанной Нагорно-Карабахской Республики несёт ответственность за региональную стабильность.

«Это является личной ответственностью, общей ответственностью», — добавил он.

В мае 2019 года Пашинян обсудил с Алиевым в Брюсселе ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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