Пашинян допустил возможность встречи с Алиевым в Мюнхене
- Reuters
«В настоящий момент такой договорённости нет, однако я не исключаю такую возможность, мы обсуждаем такую возможность», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Пашинян добавил, что позитивно оценивает подобного рода встречи, особенно учитывая тот факт, что он вместе с Алиевым и главой непризнанной Нагорно-Карабахской Республики несёт ответственность за региональную стабильность.
«Это является личной ответственностью, общей ответственностью», — добавил он.
В мае 2019 года Пашинян обсудил с Алиевым в Брюсселе ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.