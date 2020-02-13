В Раде потребовали от властей Украины выполнить Минские соглашения

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала украинские власти выполнить все положения Минских соглашений.

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Не сделано ни одного шага для реализации договорённостей по выполнению Минских соглашений, достигнутых в Париже в декабре прошлого года на высшем уровне. Следующая встреча в нормандском формате находится под угрозой срыва», — говорится в заявлении.

В партии подчёркивают, что выполнение Минских соглашений, подписанных пять лет назад, остаётся единственным надёжным дипломатическим путём урегулирования конфликта в Донбассе.

«Вопреки обязательствам, данным народу Украины, работа по выполнению политической части Минских соглашений до сих пор не начата. Власть повторяет ошибки режима Порошенко, стоившие Украине пяти лет войны, многих жизней и упадка экономики», — отметили в партии.

В связи со всем этим «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует направить все усилия парламента и правительства «на реализацию договорённостей, достигнутых на парижской встрече, и выполнение политической части Минских соглашений».

Ранее департамент информации и печати МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что за пять лет ни один из пунктов Минских соглашений до сих пор полностью не выполнен.