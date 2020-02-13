Герб Белоруссии планируют сделать более миролюбивым

Государственный герб Белоруссии сделают более миролюбивым, чтобы он воспринимался позитивно, заявил министр юстиции страны Олег Слижевский.

«Республика Беларусь — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно», — цитирует Слижевского РИА Новости.

Он отметил, что геральдический совет при президенте страны провёл оценку действующей символики и признал необходимость её «совершенствования», соответствующий законопроект уже подготовлен.

По словам министра, требуется внести изменения в звезду, чёткие грани которой применяют в милитаризованной символике, из-за чего герб носит несколько воинственный характер, а также в изображение земного шара в связи с ощущением размещения его в «некой клетке» из-за выпуклых параллелей и меридиан.

«Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно», — подчеркнул Слижевский.

В мае 2018 года белорусский лидер Александр Лукашенко назвал герб и флаг визитной карточкой миролюбивой политики страны.