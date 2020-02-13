В Раде рассказали о возможности депутатов ездить учиться в США

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Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в беседе с Интерфакс-Украина рассказал, что у депутатов Верховной рады есть возможность поехать учиться в США в свободное от работы время.
В Раде рассказали о возможности депутатов ездить учиться в США
  • Reuters

«Не только наши — со всего парламента», — сообщил Корниенко, отвечая на вопрос, поедут ли депутаты фракции «Слуга народа» на учёбу в США.

Он пояснил, что «есть такая программа, она давно существует». По его словам, «это такие учебно-ознакомительные программы», которые «предлагают три-пять дней провести в конгрессе США, еще пару дней — ближе к местному самоуправлению».

Корниенко отметил, что в связи с тем, что фракция «Слуга народа» самая крупная, по квотному принципу в группе будет больше депутатов этой фракции.

«Но опять же, тут вопрос по графику! Мы сейчас ставим в приоритет посещение Рады, комитетов и выполнение связанных с этим задач, то есть всё остальное — в свободное от работы время. Это, опять же, если оно будет. Насколько я помню, в марте только первая группа поедет, если мы по датам с ними сойдёмся», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с Зеленским заявил, что США продолжат поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО.

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