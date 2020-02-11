На Украине прогнозируют «исторический визит» Зеленского в США

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Помощник украинского лидера Андрей Ермак заявил в эфире телеканала «Украина 24», что дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон пока неизвестна, но может быть объявлена в ближайшее время.
На Украине прогнозируют «исторический визит» Зеленского в США
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«Дат по-прежнему нет», — сообщил Ермак.

При этом, по его словам, госсекретарь США Майк Помпео «сказал, что они должны появиться в ближайшее время».

«Я думаю, что мы в ближайшее время должны получить даты визита, и я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в США», — добавил Ермак.

Ранее Помпео в ходе встречи с Зеленским заявил, что США продолжат поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО.

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