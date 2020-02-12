Киев передал гуманитарной подгруппе по Донбассу уточнённый список пленных

Представители Киева передали гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточнённый список лиц, которых хотят освободить.

«Гуманитарной подгруппе мы передали уточнённый список людей, которых стремимся освободить», — написала в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.

Она отметила, что стороны представили свои предложения относительно методики поиска пропавших без вести.

Также Олифер сообщила, что на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населённого пункта Гнутово в Донбассе.