Киев передал гуманитарной подгруппе по Донбассу уточнённый список пленных

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Представители Киева передали гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточнённый список лиц, которых хотят освободить.
Киев передал гуманитарной подгруппе по Донбассу уточнённый список пленных
  • РИА Новости

«Гуманитарной подгруппе мы передали уточнённый список людей, которых стремимся освободить», — написала в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.

Она отметила, что стороны представили свои предложения относительно методики поиска пропавших без вести.

Также Олифер сообщила, что на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населённого пункта Гнутово в Донбассе.

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