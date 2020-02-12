На Украине колонна грузовых автомобилей частично заблокировала трассу
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Об этом сообщает «Укринформ».
«Из Мукачева в Чоп отправились колонной более 20 фур, движение на международной трассе Киев — Чоп затруднено: водители грузовиков таким образом присоединились к всеукраинской акции протеста перевозчиков», — говорится в заявлении.
По ходу движения колонны грузовиков наблюдается осложнение дорожного движения.
Ранее шахтёры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская.