На Украине колонна грузовых автомобилей частично заблокировала трассу

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Колонна из 20 большегрузных машин частично заблокировала трассу Киев — Чоп в поддержку всеукраинской акции протеста перевозчиков.
На Украине колонна грузовых автомобилей частично заблокировала трассу
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Об этом сообщает «Укринформ».

«Из Мукачева в Чоп отправились колонной более 20 фур, движение на международной трассе Киев — Чоп затруднено: водители грузовиков таким образом присоединились к всеукраинской акции протеста перевозчиков», — говорится в заявлении.

По ходу движения колонны грузовиков наблюдается осложнение дорожного движения.

Ранее шахтёры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская.

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