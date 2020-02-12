На Украине колонна грузовых автомобилей частично заблокировала трассу

Колонна из 20 большегрузных машин частично заблокировала трассу Киев — Чоп в поддержку всеукраинской акции протеста перевозчиков.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Из Мукачева в Чоп отправились колонной более 20 фур, движение на международной трассе Киев — Чоп затруднено: водители грузовиков таким образом присоединились к всеукраинской акции протеста перевозчиков», — говорится в заявлении.

По ходу движения колонны грузовиков наблюдается осложнение дорожного движения.

Ранее шахтёры украинского государственного предприятия «Львовуголь» перекрыли трассу международного значения Львов — Рава-Русская.