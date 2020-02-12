На Украине просят запретить слово «слуга» в названии партии Зеленского
- РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении данной политической силы, который должен ограничить и запретить употребление, использование, по мнению истца, антисоциального и коммунистического слова «слуга», — сказано в заявлении.
Уточняется, что автор иска также призывает признать «бездействие Минюста», который якобы должен был своевременно запретить использование слова «слуга» в названии партии.
По информации пресс-службы суда, вопрос об открытии дела по данному административному иску ещё решается.
Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своём Facebook опубликовала «объявление о продаже» депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».