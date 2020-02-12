На Украине просят запретить слово «слуга» в названии партии Зеленского

В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием запретить слово «слуга» в названии украинской партии «Слуга народа».

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении данной политической силы, который должен ограничить и запретить употребление, использование, по мнению истца, антисоциального и коммунистического слова «слуга», — сказано в заявлении.

Уточняется, что автор иска также призывает признать «бездействие Минюста», который якобы должен был своевременно запретить использование слова «слуга» в названии партии.

По информации пресс-службы суда, вопрос об открытии дела по данному административному иску ещё решается.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в своём Facebook опубликовала «объявление о продаже» депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».