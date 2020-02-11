В офисе президента Украины прокомментировали увольнение Богдана
- РИА Новости
«Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства», — говорится в сообщении.
Как отмечается, впереди страну ждут важные реформы, именно на этом фокусируется команда украинского лидера Владимира Зеленского.
В офисе поблагодарили Богдана за его работу и выразили уверенность, что новый глава Андрей Ермак справится с возложенной на него ответственностью.
Об отставке Богдана стало известно во вторник, 11 февраля.