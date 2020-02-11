В офисе президента Украины прокомментировали увольнение Богдана

Увольнение руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана не повлияет на политический курс страны, заявила пресс-служба ведомства в Facebook.

«Смена руководителя офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, впереди страну ждут важные реформы, именно на этом фокусируется команда украинского лидера Владимира Зеленского.

В офисе поблагодарили Богдана за его работу и выразили уверенность, что новый глава Андрей Ермак справится с возложенной на него ответственностью.

Об отставке Богдана стало известно во вторник, 11 февраля.