В Раде прокомментировали увольнение Богдана

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Депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства.
В Раде прокомментировали увольнение Богдана
  • РИА Новости

«Я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что на определённом этапе был эффективен тот глава администрации. Сейчас отпала надобность в подобных действиях, и стали больше ориентироваться на других», — заявил Бойко в беседе с Inforeactor.

Он предположил, что это закономерно.

Отвечая на вопрос, как скоро стабилизируется ситуация на Украине, депутат выразил надежду, что страна придёт к миру.

Ранее сообщалось, что на пост назначен помощник Зеленского Андрей Ермак.

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