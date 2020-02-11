В Раде прокомментировали увольнение Богдана
- РИА Новости
«Я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что на определённом этапе был эффективен тот глава администрации. Сейчас отпала надобность в подобных действиях, и стали больше ориентироваться на других», — заявил Бойко в беседе с Inforeactor.
Он предположил, что это закономерно.
Отвечая на вопрос, как скоро стабилизируется ситуация на Украине, депутат выразил надежду, что страна придёт к миру.
Ранее сообщалось, что на пост назначен помощник Зеленского Андрей Ермак.