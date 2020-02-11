Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии
- РИА Новости
По его словам, в ближайшей перспективе планируется ввести в состав объединённой российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение.
«Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО», — цитирует Панкова РИА Новости.
Замминистра также анонсировал реконструкцию объектов инфраструктуры аэродрома Кант.
В декабре российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму протокол об использовании беспилотников на базе в Киргизии.
Ранее на её вооружение поступили первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС.