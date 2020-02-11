Россия планирует разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

По его словам, в ближайшей перспективе планируется ввести в состав объединённой российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение.

«Следующим этапом станет размещение на российской военной базе средств ПВО», — цитирует Панкова РИА Новости.

Замминистра также анонсировал реконструкцию объектов инфраструктуры аэродрома Кант.

В декабре российский президент Владимир Путин внёс в Госдуму протокол об использовании беспилотников на базе в Киргизии.

Ранее на её вооружение поступили первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС.