В Совфеде прокомментировали заявление Украины о «паспортизации» в ЛНР
- РИА Новости
«Дело в том, что эти граждане вряд ли смогут получить паспорта Украины, ведь для этого надо выехать на территорию, подконтрольную Киеву. Добираться сложно, непонятно, на что можно нарваться», — сказал он.
Сенатор также усомнился в заявлении украинской прокуратуры о том, что паспорта гражданина ЛНР люди получают в принудительном порядке.
По его словам, украинская сторона «идёт не тем путём, возбуждая уголовные дела такого рода».
«Люди не могут оставаться без документов. Подобная практика выдачи паспортов абсолютно нормальная», — заключил Джабаров.
Ранее прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
В ведомстве, ссылаясь на материалы СБУ, отметили, что граждане Украины в принудительном порядке получают паспорта гражданина самопровозглашённой республики.