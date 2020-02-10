В Совфеде прокомментировали заявление Украины о «паспортизации» в ЛНР

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал возбуждение прокуратурой Украины уголовного дела из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
В Совфеде прокомментировали заявление Украины о «паспортизации» в ЛНР
  • РИА Новости

«Дело в том, что эти граждане вряд ли смогут получить паспорта Украины, ведь для этого надо выехать на территорию, подконтрольную Киеву. Добираться сложно, непонятно, на что можно нарваться», — сказал он.

Сенатор также усомнился в заявлении украинской прокуратуры о том, что паспорта гражданина ЛНР люди получают в принудительном порядке.

По его словам, украинская сторона «идёт не тем путём, возбуждая уголовные дела такого рода».

«Люди не могут оставаться без документов. Подобная практика выдачи паспортов абсолютно нормальная», — заключил Джабаров.

Ранее прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.

В ведомстве, ссылаясь на материалы СБУ, отметили, что граждане Украины в принудительном порядке получают паспорта гражданина самопровозглашённой республики.

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