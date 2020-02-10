На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР. Об этом говорится в заявлении офиса генерального прокурора Украины.

«Прокуратура начала уголовное производство по факту принудительной паспортизации граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, ссылаясь на материалы СБУ, в ЛНР граждане Украины в принудительном порядке получают паспорта гражданина самопровозглашённой республики.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что практически все граждане республики намерены получить паспорт России.