На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР

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Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР. Об этом говорится в заявлении офиса генерального прокурора Украины.
На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
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«Прокуратура начала уголовное производство по факту принудительной паспортизации граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области», — говорится в сообщении.

Как заявили в ведомстве, ссылаясь на материалы СБУ, в ЛНР граждане Украины в принудительном порядке получают паспорта гражданина самопровозглашённой республики.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что практически все граждане республики намерены получить паспорт России.

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