В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
- РИА Новости
«Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент России этот вопрос с украинским коллегой и есть ли кандидатуры на данные посты.
При этом он добавил, что в целом между главами двух стран и на экспертном уровне «определённые контакты имеют место».
Ранее в МИД Украины заявили, что пока не планируется «заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в России».