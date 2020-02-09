Саркисян назначил референдум по отставке членов КС Армении на 5 апреля

Референдум по досрочной отставке членов и председателя Конституционного суда (КС) Армении назначен на 5 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте армянского президента Армена Саркисяна.

«Референдум по конституционным изменениям — 5 апреля 2020 года», — говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу на следующий день после дня опубликования.

Ранее парламент Армении на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума по вопросу досрочной отставки членов и главы КС.

В конце декабря председателю КС Армении Грайру Товмасяну предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.