Саркисян назначил референдум по отставке членов КС Армении на 5 апреля

Короткая ссылка
Референдум по досрочной отставке членов и председателя Конституционного суда (КС) Армении назначен на 5 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте армянского президента Армена Саркисяна.
Саркисян назначил референдум по отставке членов КС Армении на 5 апреля
  • © xiongsihao/Xinhua
  • globallookpress.com

«Референдум по конституционным изменениям — 5 апреля 2020 года», — говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу на следующий день после дня опубликования.

Ранее парламент Армении на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума по вопросу досрочной отставки членов и главы КС.

В конце декабря председателю КС Армении Грайру Товмасяну предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить