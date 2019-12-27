Главу КС Армении обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

Председателю Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

«Товмасяну предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее по неосторожности тяжкие последствия». Другие подробности сообщить не могу», — сказала она РИА Новости.

Как пишет агентство, 4 октября армянский парламент по инициативе фракции «Мой шаг» решил обратиться к судьям КС с предложением объявить импичмент председателю суда.

Во фракции сочли, что Товмасян и ещё двое судей не имели права рассматривать иск экс-президента страны Роберта Кочаряна из-за возможного пристрастного отношения к делу.

7 ноября суд общей юрисдикции постановил отклонить ходатайство защиты Кочаряна о его освобождении под залог и оставил его под стражей.

Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.