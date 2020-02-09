В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах

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В Азербайджане завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах. Как сообщили в ЦИК, к 16:00 мск явка составила 44,84%.
В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на 125 мандатов претендуют более 1,3 тыс. кандидатов.

Центризбирком намерен опубликовать предварительные итоги выборов по большинству округов в ночь после дня голосования.

Утром 9 февраля в Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отдал свой голос на одном из избирательных участков страны.

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