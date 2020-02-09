В Азербайджане завершилось голосование на парламентских выборах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на 125 мандатов претендуют более 1,3 тыс. кандидатов.
Центризбирком намерен опубликовать предварительные итоги выборов по большинству округов в ночь после дня голосования.
Утром 9 февраля в Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отдал свой голос на одном из избирательных участков страны.