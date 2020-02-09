Явка на парламентские выборы в Азербайджане на 09:00 составила 12,57%
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Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство также уточняет, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уже отдал свой голос на одном из избирательных участков страны.
Ранее в Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах.
2 декабря 2019 года миллимеджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.