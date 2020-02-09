Явка на парламентские выборы в Азербайджане на 09:00 составила 12,57%

Явка на парламентские выборы в Азербайджане к 10:00 по местному времени (09:00 мск) составила 12,57%.

Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство также уточняет, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уже отдал свой голос на одном из избирательных участков страны.

Ранее в Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на внеочередных парламентских выборах.

2 декабря 2019 года миллимеджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.