На Украине три ребёнка провалились под лёд и утонули
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
«8 февраля в Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от медицинских работников о гибели трёх малолетних детей в одном из сёл Запорожского района», — приводит заявление полиции телеканал.
Отмечается, что дети пошли гулять и долго не возвращались домой. Родители самостоятельно начали поиски детей и обнаружили тела. Они вызвали скорую, но спасти детей не удалось.
Ранее в Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей, которых засыпало снегом во время прогулки по отвалам.