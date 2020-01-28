В Оренбургской области возбудили дело после смерти двух детей

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей, которых засыпало снегом во время прогулки по отвалам в Оренбургской области.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

По данным следствия, 26 января двое мальчиков 13 лет отпросились у своих родителей и пошли гулять на улицу, а когда они не вернулись вечером, их стали искать. Через некоторое время тела детей были найдены, они были засыпаны осыпью искусственного отвала породы со снегом. На место происшествия родители вызвали сотрудников полиции.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — указывается в заявлении.

В настоящий момент следователями СК в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее портал Newinform передавал, что в Брянской области возбудили уголовное дело по факту гибели трёх детей 11, 12 и 13 лет в реке Ипуть.