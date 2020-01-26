В Курске две девочки провалились под лёд и погибли

В Курске две девочки 2009 и 2010 годов рождения погибли, провалившись под лёд реки Сейм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

О происшествии сообщил очевидец, после чего на место выехали спасатели и водолазы.

«По результатам поисковых работ в 17:57 и 18:18 обнаружены тела двух девочек — 2009 и 2010 годов рождения», — говорится в сообщении.

Ранее двое мальчиков пяти и восьми лет провалились под лёд пруда в Подольске и погибли.

Портал Newinform передавал, что в Брянской области возбудили уголовное дело по факту гибели трёх детей 11, 12 и 13 лет в реке Ипуть.