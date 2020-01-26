В Курске две девочки провалились под лёд и погибли

Короткая ссылка
В Курске две девочки 2009 и 2010 годов рождения погибли, провалившись под лёд реки Сейм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В Курске две девочки провалились под лёд и погибли
  • РИА Новости

О происшествии сообщил очевидец, после чего на место выехали спасатели и водолазы.

«По результатам поисковых работ в 17:57 и 18:18 обнаружены тела двух девочек — 2009 и 2010 годов рождения», — говорится в сообщении.

Ранее двое мальчиков пяти и восьми лет провалились под лёд пруда в Подольске и погибли.

Портал Newinform передавал, что в Брянской области возбудили уголовное дело по факту гибели трёх детей 11, 12 и 13 лет в реке Ипуть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить