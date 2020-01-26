В Курске две девочки провалились под лёд и погибли
- РИА Новости
О происшествии сообщил очевидец, после чего на место выехали спасатели и водолазы.
«По результатам поисковых работ в 17:57 и 18:18 обнаружены тела двух девочек — 2009 и 2010 годов рождения», — говорится в сообщении.
Ранее двое мальчиков пяти и восьми лет провалились под лёд пруда в Подольске и погибли.
Портал Newinform передавал, что в Брянской области возбудили уголовное дело по факту гибели трёх детей 11, 12 и 13 лет в реке Ипуть.