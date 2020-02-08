На Украине обвинили кабмин в обмане населения о снижении цен на газ

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что правительство страны обманывает население относительно причин снижения цен на газ.

По его словам, снижение стоимости газа для населения Украины связано с падением цен на газ в Европе и не является заслугой правительства страны.

«Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей. Цена в платёжках немного снизилась по одной причине: потому что упала цена в Европе», — заявил Ляшко.

Он предупредил, что населению вновь придётся платить больше за коммунальные услуги, если цены на газ на биржах Европы возрастут.

Ранее советник президента Украины Игорь Новиков с использованием ненормативной лексики сообщил, что «Нафтогаз» закупил прошлым летом слишком дорогое топливо, что сказывается на конечных потребителях.

Он также пообещал передать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому данные о преступлениях против энергетической безопасности страны.