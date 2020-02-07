МИД Украины отстранил от работы консула в Молдавии

Министерство иностранных дел Украины отстранило консула страны в Молдавии от работы из-за расследования дела об изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в отношении консула, находящегося в городе Бельцы, поступило соответствующее заявление от несовершеннолетней гражданки Молдавии.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдавия сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления… Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы указанное лицо не оставляло территорию Молдавии на время проведения следственных действий», — указали в министерстве.

Уточняется, что украинским ведомством было открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого консул был отстранён от исполнения должностных обязанностей.

«О результатах проведения следствия молдавскими компетентными органами будет проинформировано дополнительно», — добавили в МИД.

Ранее бывший посол Украины в Гамбурге Василий Марущинец, уволенный за антисемитские высказывания в соцсетях, выиграл суд против украинского Министерства иностранных дел. Он смог оспорить своё увольнение в апелляционном суде.

МИД Украины уволил Марущинца 31 мая 2018 года после того, как его уличили в публикации антисемитских высказываний на своей странице в Facebook.