В партии Тимошенко извинились перед спикером Рады после столкновений
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Во время выступления в Раде Цымбалюк заявил, что в парламенте должно быть доверие между депутатами.
Он подчеркнул, что «блокирование трибуны — это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством».
В свою очередь, Разумков обратил внимание на то, что в ходе инцидента были сломаны «средства работы Верховной рады», а также создавались препятствия для работы депутатов, что является «не совсем правильным подходом».
«Я хочу извиниться, если вчера по отношению к вам была перейдена определённая граница», — приводит его слова УНИАН.
При этом Цымбалюк назвал недопустимым, когда депутаты в Раде используют по отношению к своим коллегам «непарламентские слова».
6 февраля в Верховной раде произошли столкновения между депутатами из-за законопроекта о рынке земли. В ходе инцидента лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла место председателя Рады в президиуме.