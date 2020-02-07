В партии Тимошенко извинились перед спикером Рады после столкновений

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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Михаил Цымбалюк принёс извинения спикеру украинского парламента Дмитрию Разумкову за столкновения в сессионном зале, произошедшие 6 февраля.
В партии Тимошенко извинились перед спикером Рады после столкновений
  • Reuters

Во время выступления в Раде Цымбалюк заявил, что в парламенте должно быть доверие между депутатами.

Он подчеркнул, что «блокирование трибуны — это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством».

В свою очередь, Разумков обратил внимание на то, что в ходе инцидента были сломаны «средства работы Верховной рады», а также создавались препятствия для работы депутатов, что является «не совсем правильным подходом».

«Я хочу извиниться, если вчера по отношению к вам была перейдена определённая граница», — приводит его слова УНИАН.

При этом Цымбалюк назвал недопустимым, когда депутаты в Раде используют по отношению к своим коллегам «непарламентские слова».

6 февраля в Верховной раде произошли столкновения между депутатами из-за законопроекта о рынке земли. В ходе инцидента лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла место председателя Рады в президиуме.

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